Ответ Зеленского Байдену и истинная цель "денацификации": главные заявления властей 11 июня

У Зеленского прокомментировали заявление Байдена о начале войны с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда украинцам призывного возраста разрешат выезжать за границу. В Офисе президента прокомментировали громкое заявление президента США Джо Байдена о войне в Украине. Генштаб ВСУ назвал направления, на которых оккупанты сосредоточили главные удары.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей 11 июня.

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Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу

Президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста.

"Согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа", – сказал он.

Президент отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения. Ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.

Зеленский заявил, что война опасна не только для Европы

Президент Украины отметил, что Россия может разрушить все достижения человечества в области международного права за последние несколько сотен лет.

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"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", – отметил Зеленский.

У президента ответили Байдену

Президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о грядущем полномасштабном вторжении России. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал эти слова.

"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. Если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – отметил Никифоров.

Подоляк посоветовал "забыть о денацификации"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "денацификация Украины" никогда не была реальной целью войны, начатой Кремлем.

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"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий, уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры, кража продовольствия и металла, массовые убийства и миграционный кризис", – отметил он.

В Генштабе ВСУ назвали главные "горячие точки" в Украине

Российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступлении на Славянск. Также оккупанты продолжают штурм Северодонецка и готовят нападение на Северск, сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования перебрасывыванию резервов на другие направления.

Потери оккупантов на 11 июня

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ с начала войны составили: