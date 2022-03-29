Переговоры с РФ и изменение планов оккупантов: что происходит в Украине 29 марта

Делегации Украины и РФ проводят переговоры в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 29 марта проведет в Турции очередной раунд переговоров с Россией о прекращении боевых действий. Российские оккупанты значительно увеличили свои потери и отказались от планов взять Николаев.

"Сегодня" собрало главные события 29 марта.

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Украина будет отслеживать действенность санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что при ОПУ в течение недели будет создана экспертная группа, которая будет отслеживать и анализировать соблюдение применяемых против России международных санкций. Ведь для Украины важно, чтобы санкционные пакеты против Российской Федерации были действенными.

Новый раунд переговоров с Россией: чего будет добиваться Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования в РФ на переговорах в Турции:

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Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

"Президент Украины дал очень четкие указания нашей делегации. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция железобетонная. Она подкреплена международным правом, Вооруженными Силами Украины, международными санкциями, примененными против России, оружием, которое было передано и передается Украине для обороны от агрессора", – сказал Кулеба.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

"Мир в Украине – наша главная задача", – заявил он.

Оккупанты отказались от наступления на Николаев?

Российские оккупанты 29 марта обстреляли Николаевскую областную государственную администрацию, здание получило серьезные повреждения.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выразил мнение, что этот обстрел означает отказ войск РФ от наступления на Николаев.

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"По классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев они х** возьмут, и решили передать привет мне и нам всем", – сказал он.

Потери оккупантов превысили 17 тысяч

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ на 29 марта, достигли 17 200 человек:

личного состава – около 17 200 человек;

танков ‒ 597 ед.;

боевых бронированных машин – 1710 ед.;

артиллерийских систем – 303 ед.;

РСЗО – 96 ед.;

средств ПВО – 54 ед.;

самолетов – 127 ед.;

вертолетов – 129 ед.;

автомобильной техники – 1178 ед.;

кораблей/катеров – 7 ед.;

цистерн с ГСМ – 73;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71;

специальной техники – 21;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Украинцев эвакуируют из зоны боевых действий

Украина на 29 марта согласовала три гуманитарных коридора, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

В частности, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать собственным автотранспортом.

Также будет работать гуманитарный коридор из Мелитополя в Запорожье.

Из Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС отправится колонна людей на частном транспорте.