Переговоры в Стамбуле и частичный отвод российских войск: главные новости Украины 29 марта

В Украине продолжаются бомбардировки, а Украина пытается договориться о мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 34-й день противостоит российскому военному вторжению, стороны попытались прийти к договоренностям на встрече в Стамбуле. Мы собрали главные новости за 29 марта.

Продолжается блокада Мариуполя

Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. Более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

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Известно, что уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего их перенаправляют в отдаленные города РФ.

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Представитель Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина сообщил, что эвакуация мирных жителей из Мариуполя невозможна.

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Враг не прекращает атаки

Российские военные в очередной раз нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Из-за обстрелов были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

Также оккупанты продолжают похищать глав украинских городов. 29 марта они похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича.

Районы Харькова и области за сутки обстреляли 46 раз, также зафиксировано 280 обстрелов из "Градов". Один человек погиб, есть пострадавшие.

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Армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате ранен по меньшей мере один человек.

В Николаеве утром 29 марта враг нанес удар по зданию облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этаж, без дальнейшего горения. По последним данным, погибли 12 человек, 34 раненых.

Во время обстрела российские военные повредили линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электричество и водоснабжение. Ремонт усложняется из-за отсутствия спецтехники, которую уничтожили оккупанты.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска накапливают силы для прорыва к границе Луганской области. Они активно обстреливают Лисичанск, Северодонецк, все населенные пункты Горной общины, Попасную, Кременную.

Ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС ухудшается. Из-за опасной ситуации на территорию не могут заехать представители МАГАТЭ, которые находятся в Украине.

Автор фразы о русском военном корабле вернулся из плена

В Черкассах вручили награду пограничнику с острова Змеиный Роману Грибову, который вернулся из плена РФ. Его Россия отдала в ходе первого полноценного обмена пленными.

Роман является автором фразы "Русский военный корабль, иди на***!", которая уже стала одним из символов сопротивления Украины оккупантам.

Энергетики подсчитали ущерб от войны

Украина понесла серьезный ущерб из-за вторжения Российской Федерации. Только энергетическая отрасль нашей страны обеднела на около 2 млрд долларов. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Переговоры в Стамбуле

В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. Украина передала свои требования о гарантиях безопасности и будет ждать ответа от РФ. В документе указали, как будут принимать решение о гарантиях, какие будут пункты и обязательства.

Украина настаивает на гарантиях безопасности с усиленным аналогом 5 статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие) должны будут юридически активно участвовать в защите Украины от любых агрессий. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Украина предлагает России зафиксировать в договоре, что вопрос статуса аннексированного Крыма будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Россия сокращает боевые действия на двух направлениях

В Минобороны России заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

В США отмечают, что Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы, покидая районы вокруг украинской столицы. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Жители Беларуси уже заметили колонны российской техники, которая ехала со стороны Украины.

При этом в США подозревают, что Россия пошла на переговоры для отвода глаз. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть для того, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей.

Зеленский и Путин могут встретиться

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, соответствующий пакет документов готов. В этом пакете не только вопросы, касающиеся договора о гарантии безопасности.