Переговоры Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии дала два обещания

Это второй визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев после начала войны / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с визитом находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая уже успела сообщить, что ее орган готовит свои рекомендации для стран-членов ЕС относительно вступления Украины в Союз.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Заявление Зеленского

"Сейчас, безусловно, решающее время. И не только для Украины, но и Европейского Союза. Сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще. Россия хочет разрушить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это мишень для России, и Украина – только первый этап в этой агрессии, в этих планах. Именно поэтому положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку на членство может стать и положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Еврокомиссии в Киеве.

Первое обещание гостя

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что до конца следующей недели Европейская комиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"На этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решительность, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность. Поэтому я убеждена, что вместе мы сможем одолеть эту страшную войну. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", – подчеркнул Президент Европейской комиссии.

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При этом высокая гость подчеркнула, что Украина уже реализовала важные реформы в области экономики и верховенства права, что также необходимо для вливания в общеевропейскую структуру. Однако еще много чего необходимо сделать. Правда, на данном этапе все время и ресурсы идут не на реформы, а на сдерживание российского агрессора.

Второе обещание

Отдельной строкой на переговорах была тема восстановления Украины после окончания войны.

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"Страны – члены ЕС, другие партнеры Украины, международные финансовые институции, гражданское общество, люди, бизнес очень заинтересованы в том, чтобы поддержать восстановление Украины. Мы хотим направить инвестиции, обеспечить выполнение реформ, чтобы это улучшало жизнь украинцев, чтобы мы могли восстановить Украину, сделать ее привлекательной для инвестирования, чтобы Украина создала привлекательные условия для ведения бизнеса и благодаря этому могла двигаться в направлении Европейского Союза", – заверила Урсула фон дер Ляйен.

7 пакет санкций

"Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на Россию за войну. Но война продолжается. А значит, нужен седьмой санкционный пакет, и он должен стать еще более мощным", – сказал во время встречи Владимир Зеленский.

Украинская сторона потребовала, чтобы под санкции попали все российские должностные лица и судьи, работающие на войну и репрессии. ЕС должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков. В первую очередь это "Газпромбанк", через который происходит финансирование антиевропейской политики РФ. Нужны санкции против российских компаний, которые обеспечивают путинскую военную машину. Конечно же, требуется отказ от российских энергоресурсов.

Во время совместного брифинга Урсула фон дер Ляйен ничего не сказала про подготовку очередного пакета санкций против страны-агрессора.

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