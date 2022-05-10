Первый полуфинал Евровидения, увеличение финансирования США для Украины и другие важные события 10 мая

Важные события 10 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 10 мая, в Турине (Италия) состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Кроме этого, сегодня в Конгресс США внесут законопроект, который увеличивает объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов.

В Турине состоится первый полуфинал Евровидения

Сегодня в Турине стартует песенный конкурс Евровидение-2022. Первый полуфинал состоится в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Украины.

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В первом полуфинале свою песню представят такие страны и участники:

Ronela Hajati – Sekret (Албания) Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия) Monika Liu – Sentimentai (Литва) Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария) LPS – Disko (Словения) Kalush Orchestra – Stefania (Украина) Intelligent Music Project – Intention (Болгария) S10 – De Diepte (Нидерланды) Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова) MARO – Saudade Saudade (Португалия) Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия) REDDI – The Show (Дания) LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия) Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия) Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция) Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия) Rosa Linn – Snap (Армения)

Второй полуфинал пройдет 12 мая. Финал конкурса запланирован на 14 мая. Тогда и выберут победителя конкурса. Следует отметить, что Украина не может голосовать за своего представителя.

США могут увеличить финансирование для Украины

10 мая в Конгресс США внесут законопроект, увеличивающий объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов. Этот законопроект продвигает Демократическая партия США.

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Предлагаемый проект предусматривает финансирование потребностей Украины в размере 39,8 млрд долларов. Первоначальный запрос президента США Джозефа Байдена в Конгресс предусматривал только 33 млрд долларов (20,4 млрд — на военную помощь, 8,5 млрд — на экономическую помощь и 3 млрд — на гуманитарную помощь).

Законопроект демократов не только сохраняет в силе все запросы Байдена, но предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной и военной помощи Украине в размере 3,4 млрд долларов на каждый пункт.

В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.

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Сегодня отправится поезд:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

В Ровенской области сокращают продолжительность комендантского часа

В Ровенской области со вторника, 10 мая, сократят продолжительность комендантского часа. Теперь он будет с 23:00 до 5:00.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что Совет обороны области в пятницу, 6 мая, принял ряд решений, в том числе и о сокращении комендантского часа. Кроме этого, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.