Пещерный антисемитизм: в Украине и Израиле осудили сравнение Лавровым Зеленского с Гитлером

Украина и Израиль возмущены высказываниями Лаврова. Фото: коллаж "Сегодня"

Антисемитские высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который упомянул о еврейских корняхпрезидента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь", вызвали резонанс в международном обществе. Украинские политики осудили "пещерный антисемитизм" России, а израильский МИД вызвал посла РФ для извинений.

Возмущение политиков вызвало интервью Сергей Лаврова итальянской телекомпании Mediaset.

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"Он (Зеленский. – Ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил российский министр журналистам.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал заявление Лаврова "пещерным антисемитизмом".

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"Сначала россияне ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ Лавров сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, который убил 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, "ожесточенные антисемиты, как правило, евреи". Этот пещерный антисемитизм, который прикрывает теории заговора, на которых всегда строится диктаторский режим. Выскажу полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должна остаться без ответа", – написал Ермак в своем Twitter.

Советник Ермака Михаил Подоляк добавил, что резонансное заявление Лаврова является очередным свидетельством того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

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"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии", – написал он в своем Twitter.

Подоляк заявил, что "пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев".

Советник главы Офиса Зеленского также добавил, что Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Лавров не мог не скрывать глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Он также добавил, что "гнусные высказывания Лаврова оскорбительны для президента Зеленского", Украины и Израиля.

"В более широком смысле они демонстрируют, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам", – написал он в соцсети.

В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой", пишет Haaretz.

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул он.

Слова главы российского МИД осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даян. Он сказал, что Лавров превратил "жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых шокирующих высказываниях и непристойных поступках главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей Кремля.