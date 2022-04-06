Пескова прямо спросили, собирается ли Кремль убивать Зеленского

Песков прокомментировал планы РФ убить Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не намерены убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос журналиста французского телеканала LCI.

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"Нет, это неправда", — сказал он.

Попытки убить Зеленского

Украинские власти и даже сам президент не раз говорили о покушениях на руководство страны. Еще в первые дни войны Зеленский заявил, что власти РФ хотят убить его.

"По имеющейся у нас информации, враг назначил меня, как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Вскоре ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которых послали убить Зеленского. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что благодаря утечке информации из ФСБ планам оккупантов удалось помешать.

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"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – заявил Данилов.

4 марта британское издание The Times со ссылкой на источники заявило, что за неделю Зеленского трижды пытались убить. Наемники "Вагнера" ​обеспокоены тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия. Один из источников отметил, что информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой".

22 марта диверсантов поймали на Закарпатье. Агент ФСБ создал группировку приблизительно из 25 человек, он искал диверсантам транспорт и давал вооружение. Группировка готовилась к покушению на Зеленского и диверсиям в городах Украины.

26 марта советник главы Минобороны Маркиан Лубкивский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" планировали покушение на Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Также известно, что Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники писала The Times.