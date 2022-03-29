Пленный российский контрактник хочет воевать на стороне Украины

Быть солдатом ВСУ сегодня почетно / Коллаж "Сегодня"
Среди пленных российских солдат появились те, кто готов воевать на стороне Украины. Видео такого признания от жителя Якутска 2001 года рождения опубликовала Служба Безопасности Украины.
Признание оккупанта
"Выехали на полигон Кузминский, после чего сказали, что мы выдвигаемся в Крым на полигон Джанкойский. После того как сели в эшелон, ехали 4-5 суток. Потом загрузились в Камазы и повезли в сторону Армянска. Как нам доложили – будем стоять в обороне. Не простояли в Армянске и двух минут, выдвинулись дальше. Когда заехали на территорию Украины, увидели трупы на границе, около 50 единиц разбитой техники и тогда я понял, что это никакая не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", – утверждает пленник.
Житель Якутска теперь заверяет, что готов воевать в ВСУ.
"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал", – сказал 21-летний военнопленный, контрактник армии Российской Федерации.
Судьба пленных
- Первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта по приказу президента Владимира Зеленского. Тогда удалось отправила домой 11 российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы и вернуть в Украину наших военных с острова Змеиный.
- При этом российским пленным предлагают солидные вознаграждения при условии, если они самостоятельно сдадутся украинцам и передадут целую военную технику. Например, "Укргазбанк" решил сделать выгодное и щедрое предложение российским военным – за отказ воевать против украинского народа российские военные получат 100 тысяч рублей наличными.