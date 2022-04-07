Наемники скрывают свои преступления и обстановка по регионам: ситуация в Украине 7 апреля

Ситуация в Днепре и на Луганском направлении обостряется Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 43-й день вторжения России в Украину. Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, почему украинцев заранее не предупредили, что будет война, а также из-за российских оккупантов Луганская область осталась без больниц.

Сайт "Сегодня" собрал главные события 7 апреля.

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О войне не говорили

Чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну, властям пришлось делать очень сложный выбор. Зная о войне, украинцы могли заблокировать дороги, и Украина проиграла бы "войну и все Левобережье".

"Почему нельзя было объявить в Украине, когда мы уже точно знали, что Россия нападет? Потому что начался бы массовый выезд беженцев. Они бы забили все дороги. Это было бы 8-10-12 миллионов человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич. Это очень желательная ситуация для российского военного руководства", – сказал Алексей Арестович.

Оккупанты скрывают свои преступления

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что еще неделю назад число убитых мирных жителей составляло 5000 человек, и чтобы скрыть свои деяния, российские оккупанты прячут тела погибших мирных жителей города.

"Тела людей исчезают из нашего города. На сегодняшний день российские оккупанты скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе. В этом им помогают главари ОРДЛО", – отметил Бойченко.

Разрушения в Луганской области

Из-за вражеских бомбардировок со стороны РФ, в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы.

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"Предатель главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты умышленно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить. Больницы мы отстроим, а предатели ощутят действие Закона о коллаборантах", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Украине началась третья волна мобилизации

Вооруженные силы Украины начинают призывать резервистов, которые окончили военные кафедры. В армию будут брать военнообязанных граждан, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих этапов мобилизации.

"Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности приезжающим к нам из других областей, – вы должны стать на военный учет. Уже более 8 тысяч ВПЛ (внутренне перемещенных лиц. – Ред.) стали на учет. Помним, что защищать государство – обязанность каждого украинца", – обратился к украинцам мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Из Днепра лучше уехать

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.

"Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едет на частном транспорте и автобусах. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – сообщил Филатов.

На Донбассе ожидается обострение ситуации

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

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"Надо немедленно принимать решения, если Луганский глава ОГА или Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем. Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области.

Потери российских оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили: