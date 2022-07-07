Почему визит Папы Римского важен для Украины? Кулеба дал ответ

Кулеба рассказал, почему визит Папы Римского важен для Украины/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Визит Папы Римского Франциска в Украину поддержал бы украинских верующих и помог бы решить определенные гуманитарные вопросы.

Об этом рассказал в рамках единственного телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Во-первых, у Папы Римского есть миллионы верующих на территории Украины. Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцев, которые несут на своих плечах бремя войны", — сказал Кулеба.

Во-вторых, по словам министра, Папа сохраняет огромную роль миротворца в международной политике.

По словам Кулебы, если бы понтифик посетил Украину, он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Глава МИД отметил, что это позволило бы найти дополнительные способы вовлечения Папы в прекращение войны или решение тех или иных гуманитарных вопросов.

В то же время министр иностранных дел отметил, что визит Папы Римского в Украину зависит исключительно от решения понтифика.

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Папа Римский планирует съездить в Москву

Папа Римский Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев по окончании визита в Канаду, запланированного на 24-30 июля. По его словам, сначала он хотел бы поехать в столицу России.

Понтифик отметил, что хотел бы посетить обе столицы.

"После того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", – сказал Папа Римский Франциск.

Он добавил, что Ватикан уже контактировал по данному вопросу с российской и украинской сторонами.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Папа Римский посоветовал паломникам думать об Украине каждый день. Также мы писали, что Папа Римский предположил, что РФ могли спровоцировать напасть на Украину.