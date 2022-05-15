Почти 60 танков! ВСУ подсчитали, сколько техники лишили РФ за неделю

Украинские защитники уничтожают технику РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донецком и Луганском направлениях российские оккупанты наносят ракетные удары и стреляют по гражданским объектам инфраструктуры. Но при этом захватчики несут огромные потери. Так, за сутки ВСУ уничтожили три танка РФ.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Подробности

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.

Захватчики несут потери в живой силе и технике.

Реклама

За сутки, которые проходят, военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка

1 артиллерийскую систему

6 единиц боевой бронированной техники

1 вражеский автомобиль

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Всего за неделю военнослужащие отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Реклама

Оккупанты не хотят воевать в Украине и обижены на командиров

Российские оккупанты охвачены паникой и сожалеют, что приехали воевать против украинцев. Героическое сопротивление Вооруженных сил Украины в Харьковской области деморализовало врага. Россияне радуются буквально каждому дню своей жизни. Об этом говорится в новых перехваченных телефонных разговорах оккупантов, опубликованных СБУ.

Путинский оккупант позвонил матери и пожаловался, что по нему стреляют украинские защитники и не разрешают отступать.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат из минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – жалуется путинский воин своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень жалею, что сюда уехал. Здесь каждый день на счету", – резюмирует оккупант.

В СБУ признают, что оккупант прав, ведь украинские защитники выполняют свою работу "на отлично", и избежать наказания за вторжение на Украину вряд ли удастся. Уже около 25 тысяч вражеских захватчиков заплатили за это своей жизнью.

"Те, кому до сих пор везло, еще имеют шанс сложить оружие и спастись", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали: