Почти в ноль! Арестович рассказал, как ВСУ под Херсоном "покрошили" БТГр оккупантов

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские защитники разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. В результате оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

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"На каждом оперативном направлении российское военное командование требует успеха. Но оно очень плохо это координирует. От группировок требуют агрессивности наступления, принятия мер продвижения, при этом абсолютно не соотнося их между собой", – сказал Арестович.

Он отметил, что в такой тактике в том числе играют роль разные командиры у российских группировок. Ныне оккупанты пытаются наступать на Херсонщине и Запорожье, двинуться на Николаев и Кривой Рог.

"И наши опять их поймали со спущенными штанами. Не скажу, что в ночь перед наступлением, но за очень короткое время до него, когда они находились в наиболее уязвимом положении – непосредственно перед началом действий", – подчеркнул советник главы ОП.

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По его рассказу, украинские воины ударили сразу на трех направлениях, организовали три переправы – все они были успешными, хотя не без потерь. Защитники зашли на другую сторону, форсировали Ингулец, закрепились и создали плацдарм.

"Дальше все ожидали вот этого окончательного успеха. Но так не бывает. Российская армия перебросила туда свои части и пошла вторая неделя плацдарма", – признал Арестович.

Он добавил, что задача Сил обороны была – удержать позиции. С одной стороны они отвлекали врага, с другой наносили удары в другом месте. Так фактически началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности наступления и стали в оборону. В ответ противник пошел их выбивать, "потому что цель оккупантов – ликвидировать плацдарм".

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"Но при попытке врагом выбивать наши войска, которые безусловно тоже понесли потери, ведь это война, там (на Херсонском направлении. – Ред.) разгромили российскую БТГр. Она уничтожена почти "в ноль". Там несколько десятков единиц техники и не меньше пары сотен убитыми только", – сказал Арестович.

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