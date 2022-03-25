Под Броварами ВСУ остановили наступление, в Азовское море прибыл ракетный катер оккупантов – Генштаб

Россия подтягивает дополнительные сил в украинские территориальные воды / Коллаж "Сегодня"

На 30-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению, оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, Москва проводит мероприятия по восполнению потерь своих войск путем формирования и отправки в Беларусь сводных подразделений из Кяхты, Улан-Удэ, Екатеринославска, Петропавловска-Камчатска.

На Волынском направлении противник активных действий не вел. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник наступательных действий не проводил. Сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

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На Сиверском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотников. Среди граждан начали распространять листовки.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию.

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В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

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