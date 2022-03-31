Под Черниговом от российского снаряда погиб муж нардепа Стефанишиной

Муж Ольги Стефанишиной Богдан погиб под Черниговом, пытаясь спасти людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Муж народного депутата Украины от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной погиб во время боевых действий под Черниговом. Об этом Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка война", – написала она.

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Ольга Стефанишина – экс-заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции, общественная активистка, народный депутат Украины 9-го созыва Верховной Рады от партии "Голос", член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

Ольга Стефанишина вышла замуж за Богдана в январе 2009 года. Без отца остались две дочери: Влада и Валерия.

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Ольга Стефанишина и Богдан воспитывали двух дочерей: Владу и Валерию. Девочки остались без отца / Фото: Инстаграм

Напомним, что Чернигов стал одной из горячих точек во время войны Украины и России. Оккупанты бьют по городу из артиллерии и сбрасывают авиационные бомбы. Российские военные атакуют детские садики, больницы, жилые дома, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Сайт "Сегодня" связался со штабом Оперативного командования "Север", обеспечивающим оборону Чернигова, и выяснил, какая ситуация в городе, как выживают местные жители и что говорят военные.