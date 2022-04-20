Под Харьковом разбиты оккупанты в форме ВСУ, под Белгородом противник собрал 90 ударных вертолетов – Генштаб

Россия стянула новую военную технику к границе Украины. ВСУ продолжает уничтожать ту, что находится на нашей территории / Коллаж "Сегодня"

На 56 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг несет потери на Донбассе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

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Донбасс

Сейчас основные военные действия происходят на восточном направлении. Здесь противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиаудары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное враг пошел в наступление и местами имел успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица российским войскам не удалось продвинуться, они понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и ведет подготовку к дальнейшему наступлению в направлении населенного пункта Лиман, а также к выходу на Славянск с северо-востока. Сюда с территории РФ перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа. Правда, домой отсюда выведена батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии, которая потеряла боеспособность.

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В очередной раз враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу.

Блокада городов

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, провалилась попытка взятия под контроль Довгенькое (Харьковская область), откуда противник отступил с потерями. Здесь были замечены вражеские формирования, одетые в военной форме украинского образца.

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Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

В Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

На границе

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с аэродромов Беларуси.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области, РФ завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Обстановка