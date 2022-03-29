Под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов

Потери личного состава бригады уже превысили 1500 военнослужащих. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

Об этом сообщило в Facebook Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Потери врага

"200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБр", – указали в управлении.

Как отмечается, общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

Напомним, Украина 29 марта проведет в Турции очередной раунд переговоров с Россией о прекращении боевых действий. Российские оккупанты значительно увеличили свои потери и отказались от планов взять Николаев. Сайт "Сегодня" собрал главные события 29 марта.

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