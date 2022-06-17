ВСУ под Харьковом отбили населенный пункт и не сдают Северодонецк – Генштаб ВСУ

Российский агрессор опять потерял тяжелую военную технику и беспилотники / Коллаж "Сегодня"

В ходе 114 суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению нашим воинам удалось отбить один населенный пункт и десятки атак оккупантов, которые безуспешно пытаются наступать в нескольких направлениях.

Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

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На Донбассе

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли удар. Противник отошел.

Недалеко от Кочубиевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

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На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в город, бои продолжаются. Вблизи Краснополья российские оккупанты пытаются вести разведку боем. Успеха не имели и отступили.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

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Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. Безуспешно. В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

После перегруппировки, при поддержке артиллерии, оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Ниркового. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои утраты.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

Другие направления

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Подразделения Сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

Вблизи Горного украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем. Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема. Понес потери и отошел.

Обстановка