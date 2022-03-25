Под Харьковом ВСУ уничтожили арктическую группу оккупантов. Выжили только трое

Война в Украине оказалась далеко не показательными учениями на камеру / Коллаж "Сегодня"
Под Харьковом произошел полный разгром батальонной группы 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, которая в 2014 году участвовала в захвате Луганского аэропорта. В этом году после встречи с украинским сопротивлением в группе из 648 военных выжили всего трое.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга.
Что известно
"Батальонно-тактическая группа 200-й (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", – отметил Арестович.
Это тактическое соединение Береговых войск ВМФ Российской Федерации – единственное крупное соединение механизированных войск, расположенное в Заполярье. Поэтому его еще называли "арктическим".
По данным журналиста Юрия Бутусова, механизированный батальон одной из армий ВСУ в бою под Харьковом захватил шесть танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
По словам Арестовича, несмотря на запугивание, на смену группе никто идти не хочет – пополнение собирается очень плохо.
Обстановка
"На 30-й день состояние дел нашей обороны и противника несущественно изменились. Ведутся отдельные тактические действия на улучшение положения сторон. Однако украинская сторона преобладает в ведении этих действий. Героически обороняется Мариуполь, Чернигов и Славутич, где территориальная оборона отбила первую атаку и героически держит оборону", – рассказал Арестович.
Отдельно он отметил, что количество ракетных ударов по территории украинских городов существенно уменьшилось.
Фронт
- Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на 30-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению, оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- В сводке о потерях оккупационных войск за минувшие сутки, 24 марта, сказано, что российские войска, вторгшиеся на территорию Украины месяц назад, потеряли еще несколько сотен своих солдат.
- Мариупольский городской совет сообщил, что в результате бомбардировки драматического театра Мариуполя погибли около 300 человек.