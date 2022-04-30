Под Киевом нашли новую братскую могилу мирных жителей, убитых оккупантами (видео)

Оккупанты пытали и убивали мирных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

На территории Бучанского района Киевской области нашли яму с телами трех мужчин. Их убили российские оккупанты.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской федерации мордовали, а затем жестоко убили.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже больше тысячи граждан", — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Захватчики связывали жертвам руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза. У некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Правоохранители Киевской области уже провели осмотр тел погибших. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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Возле Мариуполя нашли братскую могилу

У Мариуполе зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров. Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

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На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

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