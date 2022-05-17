Под Киевом оккупанты расстреляли гражданина Чехии

Гражданин Чехии 3 марта перестал выходить на связь. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Бучанском районе полиция обнаружила и осмотрела тела троих убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение было найдено у окружной дороги вблизи Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Как отмечается, в яме находились тела трех мужчин, в том числе одного иностранца. Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Также рядом была обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1", которую покинули оккупанты.

"Два человека были убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", – отметил Небитов.

Стало известно, что гражданин Чехии до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в наше государство помогать как волонтер. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. В Чехии у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии.

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"В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты РФ раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров", – говорится в сообщении.

По словам Небитова, это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. В то же время на теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток, а также наличие огнестрельных ранений в области туловища.

Напомним, бывший наемник российской частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин заявил, что поражение армии Российской Федерации под Киевом было неизбежным. Россияне не ожидали, что украинская армия будет оказывать такое яростное сопротивление. Именно поэтому российские военные были захвачены врасплох.

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