Под Кривым Рогом оккупанты обстреляли жилые дома

Александр Вилкул рассказал о последствиях обстрелов Криворожского района / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстреляли ряд населенных пунктов под Кривым Рогом, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и др. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", – написал Вилкул.

Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область кассетными боеприпасами

17 апреля вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел населенного пункта Марьянское системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами.

В результате обстрела погиб местный житель. Повреждения получили домовладения, жилые дома и автомобили жителей села.

Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

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Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. Более половины ракет сбили украинские силы ПВО.

Впоследствии стало известно о двух пострадавших.