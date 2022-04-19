Под Кривым Рогом оккупанты обстреляли жилые дома

Александр Вилкул рассказал о последствиях обстрелов Криворожского района / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстреляли ряд населенных пунктов под Кривым Рогом, повреждены жилые дома.
Об этом сообщил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и др. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", – написал Вилкул.
Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область кассетными боеприпасами
17 апреля вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел населенного пункта Марьянское системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами.
В результате обстрела погиб местный житель. Повреждения получили домовладения, жилые дома и автомобили жителей села.
Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. Более половины ракет сбили украинские силы ПВО.
Впоследствии стало известно о двух пострадавших.