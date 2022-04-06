Подготовка к обороне Донбасса и зверства российских оккупантов: ситуация в Украине 6 апреля

ВСУ готовятся защищать Донбасс, а украинцы собирают факты преступлений оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 42-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты готовят новое наступление, а украинцы продолжат держать оборону и фиксировать новые подтверждения военных преступлений РФ.

Сайт "Сегодня" собрал главные события за вечер 5 апреля и утро 6 апреля.

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Зеленский и Макрон обсудили зверства российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили вопрос зверств российских оккупантов в Киевской области.

"Российские зверства на Киевщине необходимо расследовать, а саму Россию обложить новыми болезненными санкциями. Об этом говорилось в нашем очередном разговоре с Эммануэлем Макроном. Также говорили о переговорах и гуманитарной помощи заблокированным городам. Спасибо, друг, за принципиальную позицию", – написал Зеленский на своей странице в Twitter после завершения разговора.

Президент Украины подвел итоги 41-х суток войны против России

В вечернем обращении к гражданам Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что российские оккупанты преобладают численно, украинцы победят, так как сражаются за судьбу народа.

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"Мы отдаем себе отчет, что захватчики преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – сказал украинский лидер.

Он рассказал, что предложил провести глобальную конференцию ООН в Киеве и побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку для расследования преступлений российских оккупантов.

"Готовим новый пакет мощных санкций против России – они должны быть соразмерны тяжести преступлений", – сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что в Киеве ожидают визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и высокого представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

"Готовимся принять уже в ближайшее время президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии , борьбы за свободу для всех на европейском континенте", – сказал он.

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В Украину из США прибыли средства защиты от химического оружия

США предоставляют Украине средства защиты, которые можно развернуть при применении Россией химического и биологического оружия. Часть средств уже прибыла в Украину, сообщает Reuters.

"Поставки предоставляются правительству Украины в свете предупреждений США и других стран, что Россия может применить такое оружие. Возможно, РФ планирует операцию под "фальшивым флагом", чтобы заложить основу для такого оружия", – заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки: "Россия может применить химическое оружие". Фото: АР

Эстония поставила Украине партию гаубиц, противотанковых ракет, мин и дронов

В Украину прибыл груз военной помощи из Эстонии. Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине.

"В партию поставленного оружия входят противотанковые ракеты, противотанковые мины, одноразовые гранатометы, ручные гранаты, гаубицы и боеприпасы. Украинской стороне переданы также каски, бронежилеты, средства связи, беспилотники, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинское", – говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов составляют 18600 человек

За шесть недель войны потери российских оккупантов составляют 18600 человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, уничтожено почти 700 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18600 человек;

танков ‒ 684 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц;

артиллерийских систем – 332 единиц;

РСЗО ‒ 107 единиц;

средства ПВО ‒ 55 единиц;

самолетов – 150 единиц;

вертолетов – 135 единиц;

автомобильной техники ‒ 1324 единиц;

корабли /катера ‒ 7 единиц;

цистерн с ГСМ ‒ 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Россия сосредотачивает силы на Донецком и Луганском направлении

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Донецкой и Луганской областях. Также противник пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 6 апреля.

"Основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

Согласованы 11 гуманитарных коридоров

На 6 апреля согласована организация 11 гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам согласованы следующие коридоры:

С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. С Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами. Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами. Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте. Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью. Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью. Из города Северодонецк в город Бахмут. Из города Лисичанск в город Бахмут. Из города Попасная в Бахмут. Из поселка Горное в город Бахмут. Из города Рубежное в Бахмут.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.

Также мы информировали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.