Подоляк: Бунты в России, безусловно, будут

Подоляк считает, что в РФ будут бунты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Недовольство россиян будет расти. Война в Украине спровоцирует другие конфликты вокруг России. Федерация заплатит за это.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью с телеведущей Наталией Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Подробности

Михаил Подоляк выразил четкое убеждение, что бунты в России обязательно состоятся. Причины будут разные.

"Кто-то будет исходить из идеологических, мировоззренческих соображений. Это очень маленькое количество таких людей, которые будут понимать, что для того, чтобы хотя бы что-то сохранить от русской цивилизации в историческом разрезе, то нужно будет выходить и говорить, что нет, мы не согласны с такой нацисткою, человеконенавистнической философией сегодняшнего Кремля", — сказал Подоляк.

Другая часть людей, по мнению советника руководителя Офиса президента Украины, получится тогда, когда у них возникнут проблемы с холодильниками и "брюхом". У людей будет все меньше возможностей утолить свой голод:

"Эти люди будут исходить с точки зрения своего брюха. И таких людей будет больше. К сожалению, мы долгое время думали, что Россия это цивилизация, которая имеет какое-то культурное наследие, которая действительно готова говорить о большом кино, большой букве, большой музыке. Нет, это 95% населения абсолютно примитивны, они живут инстинктами, к сожалению. Я не хочу никого обидеть, просто надо на это объективно смотреть".

Такими этих людей сделали, считает Подоляк, Россия умеет делать пропаганду, в частности именно такого тоталитарного, нацистского типа, когда не имеет возможности авторизовать конкурентные мысли. И все же люди будут выходить, хоть и по разным мотивам:

Реклама

"Это вопрос времени и вопрос понимания того, что война, которая идет в Украине, она настолько масштабная, что со временем у них начнутся тоже большие проблемы на своих территориях. Не с точки зрения, что Украина даже будет это создавать, а просто это объективные последствия зверского поведения на чужих территориях. Россия должна получить "обратку". Эта "обратка" будет идти не только из Украины, она будет идти из других стран постсоветского пространства, она будет идти с Кавказа".

Россия получит ответ на все те конфликты, которые сама создавала в течение тридцати лет, объясняет Подоляк. РФ придется за все платить.

"То есть она получила какие-то там возможности, но не заплатила по долгам, чтобы быть страной современного типа. Сейчас она будет за это платить", — отметил Подоляк.

На последок Подоляк отметил, что по результатам этой войны Украина станет страной, которая окончательно завоевала себе право быть свободным и независимым, суверенным государством в пределах административных границ, которые были признаны миром в 1991 году. Все мифы разрушены, Украина – мощная страна.

Реклама

Украина осуждает попытки России втянуть Приднестровье в войну

Украина озабочена попытками обострить опасную ситуацию в Приднестровском регионе Республики Молдова.

"Волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападение на здание т.н. "министерства государственной безопасности", разрушение двух радиобашен в Григориопольском районе и взрывы на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы", – отметили в министерстве.

В то же время там заявили, что Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, а также осуждает "отчаянные попытки" втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

Также в МИД призвали к деэскалации напряжения и отметили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию:

"Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на Южнобужском направлении".

Читайте также