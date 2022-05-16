Подоляк дал необычный совет Западу, как спасти Путина

Подоляк посоветовал западным политикам, как спасти Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Желание некоторых западных политиков завершить войну в Украине за счет нарушения ее территориальной целостности возмутило руководство страны. Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", – написал он.

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Напомним ранее, президент Украины Владимир Зеленскийв интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ заявил, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?" – сказал Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс.

Также мы информировали, что украинская власть изменила свою позицию относительно победы в войне с Россией.