Подоляк дал прогноз по срокам войны и назвал большую проблему оккупантов

Михаил Подоляк рассказал, сколько продлится война / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевые действия в Украине не остановятся, по меньшей мере, до осени-зимы, поскольку ни одна из сторон не может одержать победу, которая бы ее удовлетворила. Кроме того, оккупанты почувствовали, что население захваченных территорий их не поддерживает.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Интерфакс-Украина".

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На вопрос, верит ли он в перспективу затяжной войны, Подоляк ответил:

"До осени-зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде ощущения победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства".

По его словам, Россия могла бы остановиться, но сама она чувствует, что в Херсонской и Запорожской областях нет поддержки местного населения.

"Русский мир" в своей реальности никого не привлекает. Сейчас он зашел на юг Украины без всякой концепции того, что намерен там делать. Российская армия просто пришла туда с красными флагами, с туалетами, которые теперь будут на улице без унитазов, потому что это не принято в их цивилизации, без горячей воды и в принципе без комфорта. Все, что они предлагают херсонцам и запорожцам, – это минимальный набор услуг, жизнь в ватниках и валенках, балалайка и водка и еще митинги возле строящихся памятников Ленину", – сказал советник главы ОПУ.

Как отметил Подоляк, за три месяца войны Россия "даже не выкристаллизовала какую-либо концепцию того, с чем пришла на временно оккупированные территории востока и юга".

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"Война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить", – пояснил он.

На вопрос, поддерживают ли военные решение отбросить все варианты заморозки войны и бороться дальше, советник главы ОПУ ответил:

"Безусловно, это консолидированное решение и ответственность. Верховный главнокомандующий в ежедневном формате общается с военными по поводу оперативной тактической обстановки. Военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти. Мы прекрасно осознаем все риски и замороженной войны, и завершенной не по сценарию Украины".

Подоляк напугал прогнозом, что будет в случае победы РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в случае победы РФ начнется Третья мировая война. По его словам, россияне захотят доказать, что они действительно "вторая армия мира".