Подоляк дал жесткий ответ Байдену на обвинения в бездействии

Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента США / Фото: Коллаж: Сегодня

Слова Байдена не совсем корректны, ведь украинские власти прекрасно понимали, что именно задумала Россия. Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно получал аналитические отчеты, которые касались российских войск на границе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Лига.

"Безусловно, это (слова Байдена. – Ред.) не совсем так. О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", – сказал он.

Он подчеркнул, что Киев понимал намерения россиян и "готовился к тому или иному агрессивному сценарию". По его словам, о подготовке свидетельствует "рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первичные российские планы".

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В Киеве действительно не ждали массового наступления сразу в нескольких направлениях, поэтому это стало неожиданностью — как для украинцев, так и для многих жителей Запада.

Предыстория

10 июня президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о грядущем полномасштабном вторжении России. При этом у Вашингтона не было сомнений, что президент РФ Владимир Путин собирался "пересечь границу".

США начали бить тревогу по поводу подготовки России к вторжению в Украину задолго до того, как 24 февраля Путин объявил о "спецоперации". Это касалось и того, что американские диппредставительства первыми покинули Киев.

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Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинцев заранее не предупредили о начале войны с Россией, чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну. Властям пришлось делать очень сложный выбор.