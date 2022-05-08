Подоляк: Наша миссия на "Азовстали" не завершена

Михаил Подоляк заявил, что вопрос военной деблокады Мариуполя - это исключительная компетенция ВСУ. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня, Полк АЗОВ telegram

Каждая "горячая" точка в Украине, где продолжается сопротивление российским оккупантам, находится в фокусе внимания Офиса президента. В то же время для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали".

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии журналистам, сообщает "Сегодня".

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Герои настоящего

"Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь", – это герои настоящего. Говорю об этом без пафоса и без колебаний – у нас с ребятами были очень откровенные разговоры. Лично у меня в том числе. Не все, конечно, можно обнародовать. Сейчас мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их эмоциональное состояние – для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей", – сказал он.

По словам Подоляка, оккупанты стремятся к уничтожению украинских военных в Мариуполе в прямом эфире:

"Мы стремимся к сохранению жизней наших героев. Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если история международного права таких форматов не имеет – предлагаем новые".

Также он отметил, что при посредничестве ООН Офису Президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц – женщин, детей, пожилых людей, которые находились на заводе "Азовсталь":

"Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят из "Азовстали", которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей. Жизнь каждого украинского защитника является священным для украинского государства – это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные – стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти".

Кроме этого, советник главы ОП заявил, что энергия общества сегодня должна быть направлена не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны:

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Мы максимально сосредоточены на поиске решений, на общества западных стран, мировых лидеров и международных организаций. Чтобы они также давили на российскую сторону. Особенно те из них, кто годами имел с ними прекрасные бизнесовые и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. . Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение".

Деблокада города

Отдельно Михаил Подоляк коснулся и вопроса военной деблокады Мариуполя.

"Это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Будь хоть одна возможность провести деблокаду военным путем, то она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные силы сегодня делают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных мероприятий и планов точно не является предметом общественного обсуждения".

Напомним, офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко на брифинге из "Азовстали" рассказал, что оккупанты сделали с их собратом. Российские военные сначала на камеры показывали, что с пленными будут вести себя по-человечески, а затем убили одного из пленных солдат.

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