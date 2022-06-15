Подоляк назвал соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках фронтов

Михаил Подоляк. Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину.

"Соотношение артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие? Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал Подоляк в Twitter.

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"Рамштайн-3" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В среду, 15 июня, состоится заседание Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн-3". Инициатор – глава Пентагона Ллойд Остин. Это уже третья встреча глав минобороны и начальников штабов с более 50 стран, где решается вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Темы и цели переговоров в формате "Рамштайн" – неотложные потребности Украины, которые нужны для противостояния в войне, развязанной РФ.

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