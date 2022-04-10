Подоляк о работе над гарантиями безопасности Украины

Подоляк рассказал, как идет работа над гарантиями безопасности Украины. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в данное время на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Так как там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", – заявил Подоляк.

По его словам, рядом с Украиной должно быть 5-7 стран гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.

Подоляк также заявил, что Россия хочет включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – добавил советник главы Офиса президента.

Переговоры с РФ

По словам Подоляка, чем эффективнее будут ВСУ, нанося российской армии мощные удары, тем больше у Украины будет "прагматическая позиция".

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"Если они будут сильно теснить РФ, можем получить больше, чем предлагаем сегодня", – сказал он.

Отдельно советник главы ОП заявил, что власть понимает, что Украина находится в международно признанных границах на 1991 год.

"Мы придерживаемся этой формулы, потому что президент является гарантом территориальной целостности Украины, которая включает в себя границы, признанные миром на 1991 год, когда Украина получила независимость. Что касается куда и как могут отойти российские войска – именно об этом и идет речь, когда мы говорим с российской делегацией. Они должны покинуть нашу территорию на момент вторжения в Украину. После этого уже приступят к работе переговорные группы".

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