Подоляк обратился к россиянам: "Ваши солдаты начнут насиловать и грабить уже вас"

Советник главы ОП обратился к россиянам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, которые насиловали украинских девушек и грабили дома, уже никогда не смогут жить по закону.

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Должны молиться"

"Россияне, которые радуются смертям украинцев, должны кое-что понять. Те из вас, кто насиловал украинских девушек и грабил дома, уже никогда не смогут жить по закону. Должны молиться, чтобы их ликвидировала украинская армия. Потому что когда ваши солдаты вернутся в РФ, то начнут насиловать и грабить уже вас", – написал он.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях.

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