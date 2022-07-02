Подоляк объяснил, почему мир должен забыть словосочетание "усталость от Украины"

Михаил Подоляк заявил, что мир не устал поддерживать Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Словосочетание "усталость от Украины" должно быть забытым и не использоваться. В то же время личные "комплексы" президента РФ Владимира Путина и его шантаж мирового сообщества действительно утомляют.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Он объяснил, что мировое сообщество не устает поддерживать Украину.

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина" , – написал Подоляк.

Подоляк раскрыл ближайшие планы России в войне с Украиной

Он заявил, что тактика России состоит в том, чтобы испугать мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине. Он не понимает, почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, считающие, что с РФ можно разговаривать. Таким образом, страна-агрессор будет запускать по Украине крылатые ракеты.

По его словам, сейчас мы должны понять тактику России. Она состоит в том, чтобы устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: "Отдавайте все что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет или в своем телеэфире".

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"Я не понимаю, почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, которые все еще считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс. И здесь имею в виду не российское лобби, а определенный перечень не входящих в него влиятельных политиков", – отметил Подоляк.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин сможет вести затяжную войну.

Сайт "Сегодня" также писал, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Европа эмоционально включалась в войну РФ против Украины. По его мнению, никто не намерен возвращаться к нормальным отношениям с Владимиром Путиным.