Подоляк озвучил цели Украины "максимум" и "минимум" в войне с РФ

Подоляк ответил, чем закончится война в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил минимальные условия для прекращения войны, которую начала Россия. Это границы Украины до начала полномасштабного вторжения 24 февраля, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию Зеркало. Он отвечал на вопрос, когда и как может закончиться война.

"Тяжелый вопрос. Президент предложил программу-минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После — может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", — сказал он.

По словам Подоляка, Украине придется воевать столько, сколько понадобится для того, чтобы прогнать со своей территории оккупантов, однако цена может быть очень высокой.

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"Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек — очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", — подчеркнул советник главы ОП.

РФ может ослабить наступление

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