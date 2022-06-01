Подоляк пояснил, что происходит с поставками тяжелого вооружения от Запада

Михаил Подоляк рассказал о ситуации с оружием от Запада / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получает вооружение от международных партнеров согласно договоренностям, хотя и не в таком темпе, как хотелось бы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24". Он призвал не спекулировать на этой теме.

"Во-первых, все, что нам нужно, мы получаем, в любом случае. Может, не так быстро, как хотелось, и это плохо, потому что нужно как можно скорее. Но мы получаем, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский, в том числе в военных элитах Запада", — сказал он.

Также Подоляк указал на большое количество желающих "похайповать". Он считает, что информация о поставках вооружений должна быть закрытой.

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"Второе. Не забывайте, что люди любят хайповать. То есть где-то что-то почитали и уже хотят быть ньюзмейкерами по той или иной теме. Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие – оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали. Все остальное, до момента, когда оно придет на фронт, – это все просто информационные активности. Не всегда это спекуляции, просто людям нужна надежда", — сказал он.

Кроме того, по словам Подоляка, информационный хаос намеренно "вбрасывает" Россия.

"И третья составляющая – российские информационные кампании, которые хотят дискредитировать и НАТО как поставщиков оружия, хотят создать хаос, в том числе информационный. Хотят частично повлиять на военные элиты западных стран, чтобы у них было меньше желания нам что-то давать. Давайте просто работать, война еще не закончилась. Для РФ принципиально, чтобы Украина осталась одна. Для нас принципиально, чтобы проукраинский консенсус увеличивался", — сказал Подоляк.

Помощь от Германии

1 июня стало известно, что Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

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Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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