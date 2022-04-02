Подоляк: Позиция Украины на переговорах с Россией на 90% зависит от ВСУ

Михаил Подоляк отметил, что через некоторое время Украина получит более качественные переговорные позиции. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

На 90% переговорные позиции Украины зависят от Вооруженных сил Украины, поскольку именно они и формируют позицию.

Об этом сообщил во время телемарафона на украинском телевидении советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Переговоры с РФ

По словам Подоляка, чем эффективнее будут ВСУ, нанося российской армии мощные удары, тем больше у Украины будет "прагматическая позиция".

"Если они будут сильно теснить РФ, можем получить больше, чем предлагаем сегодня", – сказал он.

Отдельно советник главы ОП заявил, что власть понимает, что Украина находится в международно признанных границах на 1991 год.

"Мы придерживаемся этой формулы, потому что президент является гарантом территориальной целостности Украины, которая включает в себя границы, признанные миром на 1991 год, когда Украина получила независимость. Что касается куда и как могут отойти российские войска – именно об этом и идет речь, когда мы говорим с российской делегацией. Они должны покинуть нашу территорию на момент вторжения в Украину. После этого уже приступят к работе переговорные группы".

Михаил Подоляк отметил, что нельзя вести полноценные переговоры, а тем более договориться о конкретном договоре о завершении войны, если на территории государства находятся вооруженные формирования другой страны.

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"Они должны оставить нашу страну, выйти туда, откуда они начинали агрессию, и только тогда можно говорить об остальных вопросах. Оно так и будет. Чтобы мы имели более положительные и конструктивные переговорные позиции – и чтобы они адекватно все воспринимали, – должны работать очень мощно ВСУ. Я считаю, что через некоторое время получим более качественные переговорные позиции для украинской стороны", – заявил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику . По его словам, наша страна сегодня выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.

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