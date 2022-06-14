Подоляк предупредил США, к чему приведут договоренности с Москвой о прекращении огня

Михаил Подоляк дал прогноз по договоренностям с РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Некоторые европейские лидеры надеются, что договоренности с Москвой о прекращении огня помогут остановить разгорающийся экономический кризис. В реальности же это приведет к "постоянной войне".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The New York Times.

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По его словам, если Путин увидит, что его агрессию вознаграждают, он наверняка захочет повторить ее позже.

Подоляк добавил, что западные лидеры могут неохотно признавать совершенные ими ошибки в отношениях с Россией. Они также надеются, что смогут как можно скорее восстановить привычные бизнес-связи со страной-агрессором.

"Если закончить войну должным образом, используя полученное нами нужное количество оружия, мы должны нанести им несколько военных поражений. Проигрыши на поле боя приведут к трансформации политической системы РФ", – сказал Подоляк.

Подоляк озвучил точный список оружия, которое поможет Украине изгнать РФ

Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. Он назвал конкретное количество необходимых вооружений.

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"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", — написал он.

По словам Подоляка, потребности Украины в оружии таковы:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Также Подоляк напомнил, что 16 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны, по результатам которой Украина ожидает решения по поводу оружия.

Ранее Подоляк рассказал, как и когда может завершиться война в Украине. По его словам, самый минимум, при котором Украина согласится на мирные переговоры, — это возвращение к границам до 24 февраля 2022. Целью-максимум является восстановление территориальной целостности Украины в признанных мировым сообществом границах — то есть включая ныне оккупированные территории Донбасса и Крыма.

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