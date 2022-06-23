Подоляк рассказал, как Россия создавала сеть своего лобби в Европе

Михаил Подоляк рассказал, что Россия будет вкладываться в "тонкую работу". / Фото: Коллаж: Сегодня

Практически во всех странах с 2008 года Россия вкладывала большой ресурс в разработку сети пророссийского лобби. В него входят политики разного уровня, журналисты, общественные деятели, представители профессуры, а также культурной среды.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель".

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Влияние России на Запад

По его словам, всех этих людей Российская Федерация привлекала с помощью грантов и соответствующих культурных мероприятий:

"Вовлекали в наблюдательные советы крупных российских сырьевых компаний. Развивали совместные бизнесы не только в энергетической отрасли, но и в других. Почти во всех странах – в Южной, Центральной и Северной Европе. В меньшей степени это касалось стран Восточной Европы".

Михаил Подоляк отметил, что "многие" понимали, что такое бывший СССР и современная Россия, и что эта сеть в течение 1,5 месяца после начала военной кампании в Украине была в "растерянном, шоковом состоянии":

"А сейчас они предлагают нарратив через газеты и общественные дискуссии о том, что Россия – элемент Европы, нужно думать и учитывать ее интересы. Что нужно идти на уступки, а процесс переговоров должен учитывать условия РФ".

По его мнению, Россия почувствовала, что довоенная "риторика страха" частично начинает присутствовать в европейских или глобальных медиа, и будет вкладываться в "тонкую работу", потому что нужно принудить Украину к "определенному согласию":

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"Европа уже должна понять, что для России не существует никаких правил, обычаев и договоренностей, в частности юридического формата. Для России существует лишь ее целесообразность. Россияне под надуманным предлогом используют все тяжелое вооружение неядерного типа. Атакуют со всех сторон, используя стратегическую авиацию, крылатые ракеты большой дальности, они бьют по мирным кварталам и до сих пор продолжают говорить: "Так давайте уступим часть территории!", чтобы что получить за год, два или три? Россия станет другой, она трансформируется, она перестанет заходить к странам-соседям? Она перестанет продавать экспансионизм? Так они ничего другого никогда не продавали за последние 20 лет".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что российская пропаганда продолжает закачивать зрителей фейками о "преданных союзниках РФ", используя методы, которые уже не раз давали сбой. К примеру, говорить лишь часть информации, совсем закрывая глаза на главные смыслы. Также омбудсмен по "правам человека в РФ" Татьяна Москалькова придумала, что матери украинских военных якобы не хотят забирать их из российского плена.