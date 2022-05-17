Подоляк рассказал о судьбе переговоров с Россией

Подоляк рассказал, чем вызвана приостановка переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговорный процесс с Россией о прекращении войны в Украине остановлен. Об этом рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной группы Михаил Подоляк в эфире телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24". Он объяснил, что Россия не может конструктивно вести диалог.

"Переговорный процесс сложен, потому что он зависит от событий в Украине. Они существенно изменились с начала войны. Украина — свободная страна, которая в конструктивном диалоге может выстраивать свои переговорные позиции. Президент Зеленский активно модерирует процесс и исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет и может идти речь на переговорах. А Россия так и не поняла, что ситуация в Украине не такая, как они думали, и они свои директивы не меняют — продолжают шантажировать, какие позиции проговаривают публично, а не в переговорном процессе. На сегодняшний день процесс прекращен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-то существенных сдвигов, продвижения вперед нет. РФ остается в своем стереотипном мышлении", — сказал он.

По словам Подоляка, причин торможения переговоров несколько. По его мнению, Россия не демонстрирует ключевого понимания актуальных процессов в мире и своей крайне негативной роли. Кроме того, Россия не понимает, что в любом смысле война уже идет не по правилам, графику или планам России.

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"Сопротивление Украины только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет. Также Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. А именно: что из войны нужны выходы на совершенно других условиях , чем было заявлено сначала. И потому предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления. Отсюда все эти комментарии шантажистского типа в публичном пространстве по переговорам", — сказал он.

Главное же, по мнению Подоляка, то, что Россия настроена получить все или не получить ничего.

"Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи". Поэтому предлагаю остановиться на следующем: сегодня вообще речь не идет о "выходе" или "не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика — будут продолжены политические переговоры", — сказал он.

Советник подчеркнул, что переговорный процесс впоследствии будет возобновлен.

"Любая война все равно будет остановлена за столом переговоров, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", — сказал он.

Неприемлемо для Украины

Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы Украина уступила некоторую часть территории ради "сохранения лица Путина".

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"Это полноценная война, и если кто-то в Европе этого не понимает, это не проблема Украины. Что касается того, чтобы отдать что-то, чтобы Путин или кто-то еще в российском руководстве сохранил лицо, – это невозможно. Это не предмет торга. Это неприемлемо для Украины", – заявил он.

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