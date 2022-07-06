Подоляк рассказал, зачем Россия устраивает "спектакли" с обстрелами собственных городов

Михаил Подоляк прокомментировал обстрелы Россией своих городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия поддерживает антиукраинскую истерию в обществе, обстреливая собственные города.

Об этом написал на своей странице в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Зачем России постоянные спектакли с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется. Кремль ожидает трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным", – пишет Подоляк.

Обстрел Белгорода

Напомним, в российском Белгороде в ночь на 3 июля прогремели мощные взрывы. Позже выяснилось, что прилетела российская ракета. В частности, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет ЗРПК "Панцирь С1". Таких ЗРК нет на вооружении ВС Украины, зато есть у РФ. Таким образом, РФ еще раз сама себя обстреляла.

В результате обстрела пострадали 50 жилых домов, среди них 11 многоквартирных, остальные – частные. 5 домов разрушены полностью. 5 человек погибли, 4 получили ранения.

Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода ракетами.