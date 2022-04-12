Подоляк: Россия в переговорах прибегла к традиционной тактике

Подоляк рассказал, как идут переговоры с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия придерживается традиционной тактики давления на переговоры между украинской и российской делегациями о прекращении войны — об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия подчеркивает, что переговорный процесс "вернулся в тупик".

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"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в пределах, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в частности, за счет определенных публичных заявлений", — сказал Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после встречи делегаций в Стамбуле и трагедии в Буче, которую российская сторона называет "провокацией".

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