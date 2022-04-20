Подоляк: Война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина

Встреча Зеленского и Путина может произойти в любой момент/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Офисе президента рассчитывают на финальный этап войны в качестве переговоров президентов Украины и России. К этому уже активно готовятся. Более того, сейчас идет обсуждение документа мирного соглашения, предложенного украинской стороной.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему каналу "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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Россия получила на рассмотрение вариант мирного соглашения, предложенный украинской стороной. Никаких других документов в переговорном процессе не фигурирует, уточнил Подоляк.

"В Стамбуле украинская сторона передала формальное предложение, которое сейчас изучают в РФ. Далее идет обсуждение украинского документа, никаких других документов нет. Есть встречные предложения по этому документу, он единственный. Никаких новых вводных не было, идет рабочее обсуждение предложений, сделанных Украиной в Стамбуле", – объяснил советник ОП.

Также Михаил Подоляк высказал предположение, что война кончится переговорами Зеленского с Путиным. По его словам, такая встреча может произойти в любой момент, если на то будет воля президента Зеленского, который, ко всему, по убеждению Подоляка, является единственным источником достоверной информации. О сроках такой встречи пока говорить безосновательно, – их определит ход боевых действий на Донбассе.

"Что касается окончания войны, она кончится, вполне возможно, прямыми переговорами между президентом РФ и Украины. Мы надеемся, что позиции украинской стороны будут сильными, продуманными и юридически выверенными", – сказал Подоляк.

Он добавил, что сильная команда юристов, советников и консультантов уже работает в этом направлении.

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Подоляк отметил, что на сегодняшний день нет ни одного лидера в Европе, который бы не понимал опасную природу российской власти. Особенно в долгосрочной перспективе. Это, по мнению Подоляка, дает повод для оптимизма.

"Европа будет единственной в оценке действий РФ. У нас не будет больше таких историй, как с госпожой Меркель. Которая до сих пор считает, что приняла верное решение, когда препятствовала в получении Украиной гарантий безопасности", — считает Подоляк.

Кроме того, Михаил Подоляк в очередной раз напомнил, что россияне пытаются показательно уничтожить не только Мариуполь, но и предприятие "Азовсталь". Он выразил непонимание такой тактики, ведь мир видит войну в онлайне.

"Для меня это загадка. Поэтому не понятно, на какую репутацию страна Россия потом рассчитывает, то есть, что они хотят получить в историческом разрезе. В учебниках истории их обязательно будут называть нацистским государством РФ", — настоял советник ОП.

Переговоры с агрессором

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