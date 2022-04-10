Подоляк: Вступление Украины в ЕС – вопрос не лет, а месяцев

ЕС передал Украине опросник для получения статуса кандидата / Коллаж "Сегодня"

Продвижение Украины в Евросоюзможет решиться за несколько месяцев. Уже летом страна получит конкретный результат.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"С точки зрения вопроса нашего продвижения в ЕС, то это уже вопрос не лет, как было раньше, а это вопрос месяцев. Там есть определенная бюрократическая процедура, но она будет ускорена. Есть анкета, которую Украина должна заполнить", – говорит Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента утверждает, что когда-то Украина считалась второразрядной страной. Однако сегодня это страна-лидер, которая для Европы очень важна.

"Это все-таки будет достаточно быстро. Наверное, к лету мы уже будем иметь конкретный результат", – добавил Михаил Подоляк.

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.

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"Мы будем вам помогать, вашему генеральному прокурору предоставить доказательства Международному уголовному суду. Наша задача – помочь вам, ведь вы сражаетесь и за нас", - уточнил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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