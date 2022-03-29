Подоляк: Зеленский и Путин могут встретиться – уже готовы документы

Владимир Зеленский вскоре может встретиться с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, соответствующий пакет документов готов.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал телеведущему канала "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.

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"Наши города бомбят. Наши ВСУ готовы это все компенсировать с точки зрения ответных ударов. Тем не менее, мы исходим из того, что Украина не может быть разрушена до конца. Украина оформила сегодня оптимальные договоренности, которые передали российской стороне", – сказал Подоляк.

По его словам, сейчас будут работать над тем, чтобы встречала Зеленского и Путина состоялась как можно быстрее – пакет документов уже готов. Подоляк отметил, что в этом пакете не только вопросы, касающиеся договора о гарантии безопасности.

"Этот договор крайне важен для Украины, чтобы мы не оставались наедине, и этот договор еще раз подчеркнет для всех важность пересмотра глобальной архитектурной безопасности. Пакет документов готов, мы можем выходить на подготовку встреч президентов, и, безусловно, мы будем это делать. Мы будем делать это как можно быстрее для безопасности наших городов", – добавил советник главы Офиса президента.

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