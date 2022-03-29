Подоляк: Зеленский и Путин могут встретиться – уже готовы документы

Владимир Зеленский вскоре может встретиться с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, соответствующий пакет документов готов.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал телеведущему канала "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.
"Наши города бомбят. Наши ВСУ готовы это все компенсировать с точки зрения ответных ударов. Тем не менее, мы исходим из того, что Украина не может быть разрушена до конца. Украина оформила сегодня оптимальные договоренности, которые передали российской стороне", – сказал Подоляк.
По его словам, сейчас будут работать над тем, чтобы встречала Зеленского и Путина состоялась как можно быстрее – пакет документов уже готов. Подоляк отметил, что в этом пакете не только вопросы, касающиеся договора о гарантии безопасности.
"Этот договор крайне важен для Украины, чтобы мы не оставались наедине, и этот договор еще раз подчеркнет для всех важность пересмотра глобальной архитектурной безопасности. Пакет документов готов, мы можем выходить на подготовку встреч президентов, и, безусловно, мы будем это делать. Мы будем делать это как можно быстрее для безопасности наших городов", – добавил советник главы Офиса президента.
В Турции закончились переговоры Украины и РФ – о чем договорились
В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. Украина передала свои требования о гарантиях безопасности и будет ждать ответа от РФ. В документе указали, как будут принимать решение о гарантиях, какие будут пункты и обязательства.
Глава фракции "Слуга народа", участник украинской делегации Давид Арахамия выступил на брифинге о результатах переговоров:
- Нашей первой победой мы считаем перенесение места переговоров из Беларуси в Турцию. Поскольку Турция – наш друг и партнер, мы все это видим.
- Когда началась война, система безопасности в Европе дала большую трещину. Сейчас мы видим, что система безопасности не работает – есть только отдельные договоренности на двустороннем уровне. Все блоки и системы, которые должны гарантировать безопасность, не работают.
- Мы сегодня работали над форматом новой системы гарантий безопасности для Украины. Настаиваем, чтобы это был новый международный договор, который подпишут все гаранты безопасности. Но пока мы ничего не подписываем. Мы научены ошибкой с Будапештским меморандумом, который "оказался просто бумажкой".
- Страны-гаранты по аналогу 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии.
- Среди гарантов мы видим страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.
- У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласие. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также гаранты должны помогать со вступлением в ЕС.
- У нас есть минимальный список гарантий, которые мы хотим получить. Если другие страны, не озвученные в списке выше, тоже захотят стать гарантами, Украина предоставит такую возможность.
Как будут работать гарантии безопасности
Александр Чалый рассказал о таких главных пунктах:
- договор о гарантиях безопасности может стать дипломатическим форматом окончания войны. Это может стать путем для восстановления территориальной целостности Украины.
- Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично статье 5-й НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за 3 дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безъядерность.
- Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.
Как примут гарантии безопасности?
Михаил Подоляк уточнил, что имплементация решения о гарантиях безопасности будет по такой процедуре:
- референдум;
- ратификация парламентами стран-гарантов;
- ратификация парламентом Украины.
Арахамия добавил, что никакого голосования в рамках референдума через приложения "Дія" или в других формах проводиться не будет. Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.
Украинская делегация еще в первом раунде переговоров спросила у представителей РФ, признают ли они Венскую конвенцию о правилах международных договоров. Они заявили, что признают. Это важно для Украины, поскольку там есть 52-я и 53-я статьи о том, что договор, заключенный под давлением, недействителен.
Решение о Крыме и ОРДЛО в гарантиях
Подоляк прокомментировал вопросы Крыма и Донбасса, а также то, как их будут прописывать в гарантиях безопасности.
- В отдельном пункте договора мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.
- Отдельным пунктом пропишут правила об ОРДЛО – его будут утверждать в рамках переговоров президентов Украины и РФ.
- Еще один пункт – в течение 15 лет стороны не будут использовать военные силы, чтобы решить вопрос Крыма.