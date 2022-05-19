Подоляк жестко потроллил "кокаинового интеллектуала" Лаврова

Подоляк отреагировал на заявление Лаврова / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД РФ Сергей Лавров скорее всего не в своем уме, если требует у Всемирной организации здравоохранения повлиять на Киев, чтобы оккупанты смогли провести свою так называемую "спецоперацию" на нашей территории.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Министерство иностранных дел России обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции". Да-да, именно в такой формулировке… То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, поразят, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", – написал он.

По его словам, скоро российская сторона будет скулить по всем международным организациям обращаясь к нам, чтобы мы сложили оружие, потому, что у них ничего не получается.

"Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет скулить: "Пусть уж они сложат оружие, ну пожалуйста, иначе у нас ничего не получается", – отметил Подоляк.

Он отметил, что единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование и предложить программы адаптивной терапии.

Предыстория

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом и попросил воздействовать на Киев, чтобы украинские власти не препятствовали реализации их плану по так называемой "защите Донбасса".