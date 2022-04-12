Подробности задержания Медведчука сообщат уже скоро – источники

Виктор Медведчук (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе президента готовится видеообращение, в котором президент Владимир Зеленский расскажет подробности задержания политика-беглеца, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом "Сегодня" сообщили источники в правоохранительных органах.

Дело Медведчука