Поедут ли этим летом украинцы на море, – интервью с главой Гостуризма

Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала "Сегодня" о том, поедут ли украинцы в этом году на море. Коллаж: Segodnya.ua
Календарное лето в разгаре, несмотря на войну, которая, к сожалению, продолжается в Украине. Возможен ли в таких условиях пляжный отдых на тех территориях, которые не являются временно оккупированными? Именно с этого вопроса Segodnya.ua начинает общение с главой ГАРТ.
"Финальные решения принимают военно-гражданские администрации"
- Мы все, конечно, надеемся на чудо. Однако понимаем, что активные боевые действия продолжаются, и юг Украины сегодня – цель для врага . Кроме гражданской инфраструктуры происходят обстрелы и туристстическо-рекреационной. На побережье Одесской области есть несколько разрушенных баз отдыха. Поэтому, к сожалению, говорить сегодня о пляжном отдыхе практически невозможно.
Хочу отметить, что финальные решения по отдыху на пляжах принимают военно-гражданские администрации в каждом регионе, вместе с местными властями и ГСЧС. Если есть понимание, что определенный пляж безопасен – то есть, не заминирован, в регионе нет риска обстрелов, есть разрешение местных властей его посещать – значит, здесь можно отдыхать. Если ВГА не дают разрешения, то не стоит этого делать.
В Одессе на побережье несколько отелей открыты, работают с бассейнами. Одесситы иногда ходят туда. Но приедут ли туда люди, скажем, с запада Украины? Сложно сказать.
В то же время Карпатский регион работает. И некоторые отели даже расширяются и набирают дополнительный персонал.
- Однако в интернете уже появляются фото и видео отдыха людей с пляжей в Одессе, например, которые они "сами себе открыли". У нас за это предусмотрена какая-нибудь ответственность?
– Административная ответственность, конечно, есть. Однако куда важнее, что такое легкомысленное поведение опасно для жизни .
Мы со своей стороны напоминаем: путешествовать и передвигаться по Украине не запрещено. Однако следует обязательно выяснять правила посещения каждого региона и каждой туристической локации. Много локаций из-за того, что рядом есть определенные объекты, закрыты.
– Вообще туризм во время войны уместен, по вашему мнению?
– Любая туристическая деятельность – это прежде всего поддержка экономики страны. Одно рабочее место в туризме создает около десяти рабочих мест в сопредельных отраслях. К тому же каждый человек переживает стресс по-своему.
Поэтому осуждать кого-то за то, что он едет в какую-нибудь туристическо-познавательную поездку, или просто отдыхает, не стоит.
С другой стороны, также не стоит устраивать какие-то громкие празднования с салютами – это неуместно во время войны. Но когда ты путешествуешь, знакомишься с историей и таким образом помогаешь экономике страны пережить кризис – это лишь будет способствовать нашей победе.
"Только входим в период наибольших экономических потерь"
- Ограничения, конечно, тянут за собой убытки в туристической сфере. Возможно, уже подсчитывали, каковы они на данный момент? Или, может быть, какими они будут в перспективе из-за военной агрессии РФ?
– Уже сейчас могу сказать, что поступления в госбюджет от туротрасли за первые четыре месяца 2022 года сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Поскольку в Украине в принципе февраль и март – всегда период низкого сезона, то и потери пока не значительны. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре стартовал деловой сезон. Таким образом, мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь.
С другой стороны, мы имеем по Львовской области за первые четыре месяца текущего года – превышение турсбора на 268% по сравнению с прошлым годом.
Такой рост произошел из-за того, что люди вынужденно покидали другие регионы Украины и ехали туда, где немного безопаснее. Соответственно, отели были переполнены.
Сейчас такого спроса на долгосрочное летнее пребывание в западной части Украины нет. Поэтому даже в Буковеле цены упали и в результате снизились по всему региону.
Конечно, этот туристический сезон для нас будет трудным. Иностранные туристы к нам этим летом не поедут.
Но путем каких-то программ лояльности и, возможно, снижения цен, украинцы, которые находятся в западных регионах Украины, смогут не только спрятаться от войны, но и отдохнуть. И таким образом поддержать туротрасль экономически.
"Туристы захотят смотреть на последствия войны"
- Имеют ли спрос туристические маршруты (для внутреннего и внешнего рынков) по городам и местам, изуродованным войной? Что именно мы хотим показывать миру, на что делать акцент?
- Когда была освобождена Киевская область, мы поняли, что нам важно зафиксировать то, что там происходило. И сделать это как можно скорее. Поскольку после Революции достоинства у нас был пример, когда сохранение памяти о тех событиях отложилось на некоторое время – мы сразу начали заниматься восстановлением страны. В результате у нас не хватает памятных мест. И поэтому нам не удалось донести до большинства мира важность этой революции для украинского общества.
Поэтому сейчас нам важно сохранить память о тех страшных преступлениях, которые совершили рашисты в Украине, для того, чтобы постоянно напоминать миру, что нельзя взращивать такого монстра, как РФ.
Сегодня ГАРТ вместе с органами местных властей уже начинает работу в этом направлении. Тем не менее, это очень щепетильная тема, поскольку большинство местных жителей хотят забыть о пережитой трагедии. Они хотят восстановить свои когда-то цветущие города и забыть обо всех ужасах.
Наша цель – чтобы весь мир осудил рашизм.
Вопрос в том, что мы хотим донести людям, которые приедут к нам после завершения военных действий.
И вот эти смыслы мы должны выстроить совместно со всеми органами государственной власти, всеми людьми, так или иначе причастными к туризму и культуре, а также с местными жителями.
С другой стороны, Украины имеет прекрасные природные локации. Поэтому наша задача соединить эти два направления.
"Чернобаевка, Змеиный – новые туристические магниты"
- Сколько у других стран, переживших подобную беду, ушло времени, чтобы убедить туристов, что там уже безопасно и туда можно ехать?
– Хорватии и Черногории понадобилось около 10 лет, чтобы доказать миру, что на их морских курортах отдыхать безопасно. После этого у них случился настоящий туристический бум.
Однако не следует сравнивать те времена с настоящим. Ведь в начале 2000-х методы донесения информации были более медленными и дорогостоящими – через телевидение, личные презентации и приглашения. У нас же на вооружении интернет, соцсети, армия блоггеров и незаурядный интерес всего мира к нашей стране.
А тот потенциал, который есть у Украины, действительно мощный.
Мы находимся в центре Европы, у нас есть горы, море, пустыня, национальные парки, уникальные леса, аутентичная культура, невероятная национальная кухня. Есть Чернобыль как уникальная туристическая локация. А теперь добавятся и новые туристические магниты – например, Чернобаевка и остров Змеиный.
Безусловно, последствия войны не должны стать единственной причиной поездки в Украину. Но должны стать одной из обязательных точек посещения.
"Это политическая изоляция РФ в области туризма"
– Что на практике означает исключение РФ из Всемирной туристической организации ООН? Почему это так важно и почему мы за это сражались?
– Для России это исключение фактически означает туристическую изоляцию и репутационный провал. Агрессору прямо сказали, что ему не место среди цивилизованного мира.
Отныне экономика и развитие туризма России де-факто приостановятся.
Мировое сообщество, определяющее туристические тренды, больше не будет рассматривать страну-агрессора как партнера, делиться достоянием и достижениями. А ВТО лишит Россию мощной, в том числе и дипломатической, площадки для коммуникации и продвижения своих интересов. Не будет доступа ко многим международным программам, а сотрудничество сведется на нет.
- Существуют ли какие-то методы и способы воздействия на то, чтобы зарубежные страны не принимали туристов из России, чтобы рядовые россияне чувствовали себя изгоями везде и понимали собственную ответственность за эту войну?
– Хорошим примером является Airbnb. Сервис очень оперативно отреагировал, закрыв возможности бронирования в России. А потом вообще запретил россиянам бронировать жилье по всему миру. Это произошло как раз после Бучи и Ирпеня, когда мир узнал о зверствах россиян. Не сразу, но Booking тоже прекратил бронирование жилья в России.
К сожалению, большинство гостиничных сетей не вышли полностью из России, хотя мы разослали практически всем письма еще в первые дни вторжения. Они прекратили инвестиции туда, новые проекты, закрыли офисы, но остались работать под их брендами.
Мы над этим еще работаем.
Понимаем, почему гостиничные сети не уходят с рынка РФ – опасаются, что если уйдут из страны, помещения их гостиниц сразу отберут.
Кроме того, все они надеются, что это как-то закончится. И мы слышим эти неприятные нарративы о том, что, мол, надо отдать какие-то территории и тогда можно будет вести бизнес as usual (как обычно – Англ ).
И мы не устаем всем напоминать, что вести бизнес as usual не получится. Деньги – пахнут, а русские – пахнут кровью. И об этом надо помнить.
Тур в Калуш для гостей Евровидения
– Украина в следующем году будет принимать Евровидение-2023. Участвует ли ГАРТ в выборе города и места проведения? Будут специально для этого разработаны для гостей Евровидения отдельные туристические предложения?
- С одной стороны мы понимаем, что сейчас еще не время говорить о деталях, потому что у нас идут активные боевые действия. Но с другой – для Украины это как раз может стать очень существенным экономическим толчком.
Мы анализировали опыт Евровидения-2017 в Украине. Тогда Киев посетило 20 тысяч иностранных и 40 тысяч внутренних туристов.
Для нас важно на этот раз привезти не 20 тысяч иностранных туристов, а в 10 раз больше. И сделать фан-зоны Евровидения по всей стране – в разных городах.
Например, в Калуше, где могут проходить выступления других звезд. Для этого можно использовать поезд "Стефания Экспресс", который запустила "Укрзалізниця". Мы его с радостью сделаем розовым и всем будем выдавать панамки.
Кроме того, можно разработать короткие туристические маршруты в городе проведения конкурса. Украина имеет очень мощную связь с музыкой и собственную роль в музыкальном наследии. Надо все это показать миру. Мы должны привезти большое количество туристов на это событие. Ведь чем больше туристов, тем больше поступлений в бюджет. Экономике Украины эта помощь необходима.
"Надо все время говорить о безопасности"
– В условиях, когда в Украине пляжного отдыха не будет, определенное количество людей все равно задумается о том, чтобы организовать его где-то за границей. Украинские туроператоры смогли возобновить работу в условиях войны? Пользуются ли сейчас спросом пакетные туры? Например, видела предложения с вылетом в Египет или Турцию через Кишинев или Варшаву.
– БольшАя часть туроператоров работает. Ясно, что дела у них обстоят не лучшим образом, спрос не очень велик.
Просто какая-то часть людей купила туры еще до начала полномасштабной войны. И над тем, чтобы они состоялись, собственно, и работают туроператоры. Пытаясь организовывать такие вылеты из других стран.
Но туристы должны добраться самостоятельно или до места вылета, или даже непосредственно к месту отдыха, если это тур без чартерного перелета.
Министерство инфраструктуры добивается для наших авиакомпаний разрешения летать из европейских аэропортов. Ситуация сложная, но все готовы работать, стиснув зубы. Поддерживать армию, даже не имея сегодня каких-либо доходов. Для того чтобы Украина победила, и мы смогли снова вернуться к привычной жизни. Ибо другого варианта у нас нет.
– А каким будет послевоенный туризм в Украине? Можно ли уже прогнозировать его главные отличия от довоенного?
– Добавится и останется навсегда память о войне. Это уже часть нашей истории и культуры.
Возможно, изменятся правила безопасности, но это будет зависеть от того, что будет с нашим врагом. Насколько ослабленным он будет после войны.
В любом случае нам нужно будет все время говорить о безопасности. Доносить миру, что Украина безопасна. Потому что опасения будут оставаться.
Мы после 2014 года долго доказывали миру, что Украина является безопасной страной для путешествий. И сейчас это тоже займет время.