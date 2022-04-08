Пограничники будут ловить мужчин, которые незаконно пересекли границу – Данилов

Данилов рассказал, что некоторых мужчин будут проверять на границе / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что со всеми мужчинами, которые незаконно пересекли границу во время мобилизации будут разбираться на обратном пути. Пограничники будут вылавливать их на обратном пути. Мужчины, выехавшие после 22 февраля, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Об этом Данилов сказал в эфире украинского телемарафона, передает Украинская правда.

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"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", – сказал Данилов.

Он добавил, что каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

Кому запрещен выезд за границу?

Выезд за пределы Украинызапрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения:

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мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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