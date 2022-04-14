Покайся, Кирилл! Священники УПЦ хотят устроить церковную Гаагу своему патриарху

Коллаж "Сегодня"

То, что происходит сейчас с Украинской православной церковью – так официально называется Московский патриархат в Украине, – можно охарактеризовать, как агонию. Высшие иерархи церкви пытаются молчать о войне, тогда как их начальник – московский патриарх Кирилл (Гундяев) поддержал и благословил геноцид украинцев. Но наиболее многочисленная часть священников УПЦ – рядовое духовенство – войну осуждает. Более того, предлагает судить московского патриарха церковным судом. Если призывы священников во главе с протоиереем Андреем Пинчуком будут услышаны, и такой суд состоится, всякие связи между Московским патриархатом и УПЦ прервутся. Но скорее всего случится иное. Высшие чины УПЦ попытаются придушить протесты рядовых священников, и те вместе со своими приходами начнут переходить в Поместную церковь Украины. И тот и другой вариант развития событий ставят жирный крест на существовании в Украине религиозной структуры государства-агрессора. Причем, в краткосрочной перспективе.

Реклама

Священники УПЦ одобрили идею судить патриарха Кирилла

11 апреля протоиерей Андрей Пинчук разместил в Facebook пост, в котором сообщил, что священники УПЦ МП начали сбор подписей под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. По состоянию на 9 утра 13 апреля было собрано 388 подписей.

44-летний Андрей Пинчук, который в данный момент служит настоятелем прихода в честь святого Архистратига Михаила в селе Волосское Днепропетровской области, обвиняет патриарха Кирилла в поддержке войны России против Украины. По словам Пинчука, благословив российскую агрессию, "Кирилл совершил моральное преступление". А доктрина "русского мира", которую проповедует московский патриарх, "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь". Пинчук назвал Гундяева одним из идеологов этой доктрины.

"Уверен, что если эти заседания (Собора Предстоятелей Древних Восточных Церквей. – Авт.) будут назначены, то мы, подписавшие обращение, ожидаем, как минимум, осуждение ереси "русского мира". Как максимум, мы надеемся на извержение из сана (то есть лишение священника его сана. – Авт.) патриарха Кирилла, лишение его епископских достоинств, возвращение его по примеру патриарха Никона в монашеский чин и на его последующую отправку в монастырь на покаяние. Ему есть в чем покаяться. Мы все молимся об этом", – подчеркнул Пинчук.

По его словам, прецеденты таких церковных судов уже были.

Реклама

"Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников", – утверждает протоиерей.

Так, в 1666 году именно восточные патриархи осудили московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана.

Московский патриарх не просто поддержал вторжение войск РФ в Украину – он стал одним из идеологов "русского мира". Фото: "Сегодня"

Верхушка УПЦ уже начала репрессии против своих

Инициатива Пинчука получила горячую поддержку украинского духовенства – об этом свидетельствуют более двух сотен подписей только в первые сутки после публикации обращения протоиерея.

"Это говорит о том, что священники не готовы молчать, видя молчание своих епископов. Епископат молчит, он сервильный, он до сих пор ожидает, чья возьмет, хочет быть с властью, сохранить свою власть. Это далеко от интересов и церкви, и паствы. И то, что священники этим обращением фактически говорят о том, что они готовы взять ответственность за церковь на себя, на мой взгляд, самое главное. Я очень надеюсь, что это обращение поддержат священники не только в Украине, но и в других странах, в том числе священники украинского и русского происхождения, которые служат в других поместных церквях", – рассказал в интервью Радио Свобода религиовед Сергей Чапнин, старший научный сотрудник Центра православно-христианских исследований Фордхемского университета.

С другой стороны, церковное начальство вполне ожидаемо встретило такую инициативу в штыки, чтобы не сказать – с вилами. Так, архимандрит Полтавской епархии Макарий Билиневич и протоиерей Виталий Васильчук отозвали свои подписи. Как утверждает Пинчук, это произошло под давлением со стороны митрополита Полтавского Филиппа. А религиовед Тарас Антошевский и вовсе говорит об открытых репрессиях по отношению к священникам-подписантам.

Реклама

"Сразу после этого начались репрессии, и я знаю, что священники просят затереть их подписи, боясь репрессий от своих епископов. Это показывает, кто чем дышит", – рассказал Антошевский в интервью Радио Свобода.

По мнению религиоведов, другого развития событий и быть не могло. Верхушка УПЦ не просто "тесно связана" с московским патриархатом, а находится на содержании России. Наиболее влиятельные персоны в церкви замазаны многочисленными грехами, как например, наместник Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь, которого прозвали "Паша Мерседес" за любовь к дорогим автомобилям и роскошному образу жизни.

Фактически УПЦ руководит митрополит Антоний Паканич, переехавший в Украину из России в 2002 году. Должность Паканича в УПЦ называется "управляющий делами". После 2014 года с его подачи в СМИ распространяли информацию о якобы происходящем преследовании верующих УПЦ.

В 2016 году УПЦ пыталась сорвать соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. Тогда противником ассоциации выступали Нидерланды. Параллельно с переговорами, которые вела Украина с этой страной, в Нидерланды направилась делегация УПЦ, которая также пыталась повлиять на позицию этой страны, рассказывая неправдивые истории о притеснении этой церкви со стороны власти.

Прикормленная Москвой верхушка УПЦ никогда не отречется от московского патриарха и своих кураторов из ФСБ. Это в ближайшее время приведет к тому, что приходы УПЦ начнут массово переходить в Поместную церковь Украины. Скорее всего это случится, как только станет ясно – инициативу Пинчука руководство УПЦ намерено спустить в унитаз.

Что думают об этом в Москве

Риторика прокремлевских рупоров пропаганды вполне предсказуема: все это спецоперация украинских спецслужб, направленная на окончательный раскол РПЦ для того, чтобы завладеть церковным имуществом Московского патриархата. И вообще, не стоит духовенству лезть в политику.

Так, один из главных сторонников "партии войны" в РПЦ Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, прямо назвал происходящее "информационной войной".

"Это не религиозная проблема, а политическое противостояние… Так что поздравляю священнослужителей, которые взяли в руки пистолеты, автоматы, так сказать, и записались в информационные войска СБУ или НАТО", – заявил московский протоиерей в комментарии СМИ.

Очевидно, пропагандисты забывают о том, что их патриарх благословил геноцид украинского народа российскими захватчиками.

Разумеется, со своей стороны РПЦ будет всеми силами блокировать инициативу украинского священника. Тем более что все необходимые рычаги влияния у московских церковников есть. По мнению российского историка церкви, доктора исторических наук Павла Гайденко, "существуют процедуры, позволяющие оспорить письмо представителей УПЦ". Но при этом Гайденко нашел в себе мужество признать, что УПЦ МП является гораздо более демократической структурой, чем РПЦ.

"Провести трибунал над предстоятелем РПЦ технически сложно. Кроме того, для того, чтобы церковный суд состоялся, в дело должны вмешаться епископы, которые к этому процессу подключаться не спешат", – подчеркнул историк.

Протоирей Пинчук согласен, что ситуацию могут переломать российские епископы. Другой вопрос, захотят ли.

"Сейчас все будет зависеть от епископской корпорации, от того, как себя поведет Священный синод. Пока что они напоминают страусов, которые попрятали головы в песок", – отметил Пинчук.

Государство никого может не запрещать, все решится само собой

Хорошо известно, что в Верховной Раде лежит проект закона о запрете Московского патриархата в Украине. Проект предлагает приходам УПЦ добровольно перейти в Поместную церковь Украины. Те, кто откажутся, лишатся приходов и церковного имущества.

С точки зрения норм международного права, такой законопроект – нонсенс. Государство не может вмешиваться в церковную политику, в Конституции записано положение о свободе совести. Если в УПЦ есть шпионы России (а они там наверняка есть), их нужно судить каждого индивидуально, в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

Парадокс в том, что этот законопроект вероятно не нужен. Процесс "фильтрации" духовенства УПЦ идет естественным образом. Большинство священников УПЦ – патриоты Украины и не станут мириться с тем, что их московский босс – нацист в рясе. Свою роль, вероятно, скажут и прихожане. По украинскому законодательству, они сами могут решать вопрос о том, какая им нужна церковь.

В конечном счете у УПЦ останется небольшое количество приходов. И как следствие, минимум того влияния, которое было в довоенные времена.

Кто такой "батюшка-реформатор" Андрей Пинчук

Фото: Facebook Андрея Пинчука

Родился в 1977 в Киеве. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, учился в Санкт-Петербургской духовной академии, откуда был отчислен по делу "Анаксиоса". (Церковный скандал 1999 года вокруг неоднозначной деятельности одного из руководителей академии епископа Игнатия.) Окончил исторический факультет Днепропетровского национального университета и Запорожский классический университет по специальности "психология".

С 2003 года и по сей день – настоятель прихода в честь святого Архистратига Михаила в селе Волосское под Днепропетровском. Отец 14 детей, из которых 10 – приемные. С 2016 года является госслужащим – старостой сел Волосское, Ракшивка, Червоный Садок и Майорка Новоалександровского сельского совета.

Осенью 2014-го года организовал в Волосском центр для беженцев из зоны АТО. Церковные СМИ называют Пинчука "батюшкой-реформатором".