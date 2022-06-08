Полковник СБУ рассказал, почему оккупанты в Украине бегут с блокпостов

Роман Костенко рассказал, чего боятся солдаты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилась информация, что российские оккупанты начали покидать блокпосты в Запорожской и Херсонской областях. Как оказалось, захватчики боятся ударов ВСУ по ним. Но пехота РФ как была на позициях, так и остается.

Об этом сообщил полковник СБУ Роман Костенко в национальном телемарафоне.

Реклама

"Есть такая информация, но мы даже не обращаем на нее внимание, потому что она не несет оперативный характер. Они оттягиваются, потому что были нанесены ракетные удары, и они просто переместились на другие пути, в общем немного отошли назад. Их пехота как была на позициях, так и остается", – заявил он.

По словам Костенко, оккупанты снимают контрольно-пропускные пункты, потому что украинские военные знают их координаты и наносят по ним постоянные удары.

"Блокпосты не имеют задачу обороны какого-то объекта. Это чисто проверка и контроль, установка контрразведывательного режима", – добавил полковник СБУ.

РФ начала отвод войск

Российские оккупанты начали отступать с позиций в Запорожской области. На это есть две причины. Одна из них связана с усилением обороны на северо-западе Херсонской области. Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

Реклама

Эксперты назвали две причины, почему оккупанты решили отвести войска:

для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы

для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области

На данный момент в Институте не могут подтвердить местонахождение российских сил.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области вблизи Изюма оккупанты массово выводят войска с территории населенных пунктов Боровая и Богуславка в направлении Купянска.