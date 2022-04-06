Пономарев: Путин не переживет завершение войны

Оппозиционер считает, что война в Украине закончится для России ее руководства полным провалом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президента РФ Владимира Путина, войска которого вторглись в Украину и разбомбили много мирных городов, вскоре ждет наказание, которое он вряд ли переживет. Об этом в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" сообщил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Наказание будет общим не только для тех, кто непосредственно совершал преступления – это будет наказание для всего российского народа. Кто-то воровал, кто-то убивал, кто-то насильничал, кто-то молчал, тем самым давая возможность убивать, воровать и насиловать. Это вопрос на самом деле политического решения, которое будет принято после окончания этой ужасной войны. Я думаю, что это окончание Путин не переживет, его ближайших приспешников ожидает та же судьба, что и гитлеровских нацистов", – сказал он.

Также он напомнил, что немцы, которые дважды развязывали войну вскоре "вылечились" и речь не шла даже о десятилетиях, все произошло намного быстрее.

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