Пономарев: Путин не переживет завершение войны

Оппозиционер считает, что война в Украине закончится для России ее руководства полным провалом / Фото: Коллаж: Сегодня
Президента РФ Владимира Путина, войска которого вторглись в Украину и разбомбили много мирных городов, вскоре ждет наказание, которое он вряд ли переживет. Об этом в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" сообщил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
"Наказание будет общим не только для тех, кто непосредственно совершал преступления – это будет наказание для всего российского народа. Кто-то воровал, кто-то убивал, кто-то насильничал, кто-то молчал, тем самым давая возможность убивать, воровать и насиловать. Это вопрос на самом деле политического решения, которое будет принято после окончания этой ужасной войны. Я думаю, что это окончание Путин не переживет, его ближайших приспешников ожидает та же судьба, что и гитлеровских нацистов", – сказал он.
Также он напомнил, что немцы, которые дважды развязывали войну вскоре "вылечились" и речь не шла даже о десятилетиях, все произошло намного быстрее.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.
- Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.
- Кроме того, уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.