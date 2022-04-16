Посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области – Зеленский

Посевная кампания началась во всех областях, также на Луганщине и Донетчине, считает Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня".
Посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области
Об этом в видеообращении в пятницу сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
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"Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась и идет во всех областях нашей страны, включая Луганскую и Донецкую", – сказал Зеленский.
Посевная уже началась
По оперативным данным Департамента агропромышленного развития Черниговской ОВА, по состоянию на 9 апреля в области было засеяно:
- 800 га ярового ячменя;
- 460 га яровой пшеницы;
- 250 га гороха;
- 200 га овса.
На 7 апреля прогнозируемые площади основных яровых культур под урожай в этом году составляют 400 тысяч гектаров. Агропроизводители активно готовят почву, вносят удобрения.
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